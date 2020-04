Coronavirus: Barbieri (Ascob), 'Sale Bingo pronte a ripartire, attendiamo indicazioni' (2)

(Adnkronos) - Ma non solo. Per il presidente di Ascob "è necessario anche ripristinare il pagamento rateizzato delle cartelle a 90 giorni. Abitualmente noi anticipiamo i soldi ma in questo momento nessuna società è in condizione di poterlo fare. Ormai siamo agli sgoccioli".

In questa fase, aggiunge, "non abbiamo entrate ma solo costi. Basta pensare che le dimensioni di una Sala Bingo mediamente è di circa 600-800 metri quadrati. L'affitto è la parte più onerosa e in questo momento ricade esclusivamente sulle spalle degli imprenditori. La misura che riguarda il credito d'imposta, poi, riguarda altre categorie e non la D/3 e la D/8 che riguarda le aziende del settore".

Il settore del gioco, rileva Barbieri, "spesso e volentieri viene identificato come il male del secolo ma da lavoro ad oltre 12 mila persone. Poi dipende tutto del governo: o ci vuole dare una mano a ripartire oppure decidono che il gioco legale deve essere bandito in Italia e noi chiudiamo".