Coronavirus: Casellati, 'Festa dei camici bianchi per premiare coraggio e professionalità'

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "L’istituzione della Festa dei camici bianchi è il giusto e doveroso riconoscimento per la straordinaria prova di coraggio, professionalità e altruismo di cui il nostro personale sanitario si è reso protagonista nel corso di queste drammatiche settimane di epidemia". Lo afferma il presidente del Senato Elisabetta Casellati, manifestando il suo apprezzamento per l’iniziativa promossa dalla Siae, e condivisa finora da 13.500 cittadini, per istituire dal prossimo 20 febbraio 'la Festa dei camici bianchi'.

"Già la settimana scorsa, in sede di Conferenza dei Capigruppo, avevo espresso il mio apprezzamento e sostegno alla petizione promossa dalla Siae -ricorda- incoraggiando tutti i Gruppi parlamentari a tradurre in una iniziativa legislativa tale proposta. Il Paese intero non potrà mai dimenticare ciò che i medici, gli infermieri e tutti coloro che operano in prima linea nei presidi sanitari, hanno fatto e fanno da sempre per tutelare la nostra salute".