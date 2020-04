Coronavirus: Biancofiore, 'Svp contribuisca a governo unità nazionale'

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Il presidente della Provincia autonoma di Bolzano ha ragione sui tanti errori, sulla confusione, sui dpcm incostituzionali del governo e del presidente del Consiglio, ma è pericolosissimo e irresponsabile, cogliere l’occasione della pandemia per agitare lo spauracchio mai sopito della secessione. Non è proprio il momento della presunta 'superiorità' altoatesina: muoriamo anche noi e in ogni lingua! Certo non si può morire di Covid e nemmeno di stenti e fame. E per questo sono stata e sarò accanto alle istituzioni altoatesine nella lotta alle riaperture e alla logica della responsabilità per salvare l’economia della mia terra ma senza dimenticare quella del resto del Paese". Lo afferma Michaela Biancofiore, deputata di Forza Italia.

"Anche i deputati Svp -aggiunge- rappresentano la nazione da Costituzione. Non è differente la posizione infatti del presidente di Confcommercio nazionale Sangalli, da quella del presidente Moser dell’Unione e Commercio altoatesino, come dei tanti altri rappresentanti. Invece che arroccarci e isolarci, persino dal vicino Trentino, provocando l’invidia delle altre Regioni che sono in vero lockdown, è il momento di fare squadra con le altre regioni e con tutte le associazioni di categoria nazionale in materia per far ripartire l’economia da Bolzano a Lampedusa".

"I Dpcm da cabaret del presidente del Consiglio, si contrastano con una moral suasion cittadini -opposizioni, Regioni, categorie economiche, che deve coinvolgere tutto lo stivale. Poi certo c’è da tenere conto della salute pubblica e nessuno può essere evasivo in merito ad una materia pandemica internazionale che è di competenza statale e sulla quale -a emergenza finita, qualcuno dovrà dare risposte serie. Infine -conclude Biancofiore- se la Svp toglierà la fiducia al governo Conte, avrà partecipato ad unire il Paese dando la spinta necessaria alla nascita di quel governo di salute pubblica, è proprio il caso di dirlo, di unità nazionale, ormai irrinunciabile".