Coronavirus: Lupi, 'governo e opposizione ascoltino parole Cartabia'

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - La Costituzione come bussola, nessun diritto speciale per i tempi eccezionali, la leale collaborazione fra istituzioni, che è la proiezione istituzionale della solidarietà tra i cittadini, in modo che le energie di tutta la comunità nazionale convergano verso un unico, condiviso obiettivo. Penso che la classe politica tutta dovrebbe dare ascolto alla presidente della Corte costituzionale Marta Cartabia e riflettere sulle sue parole". Lo afferma Maurizio Lupi, deputato di 'Noi con l'Italia'

"Riflettere -aggiunge- per agire, per metterle in pratica. Ci pensi il governo, innanzitutto, che porta la responsabilità maggiore di costruire l’unità della nazione intorno ai provvedimenti, ai piani, ai rimedi che ci permetteranno di uscire da questa emergenza sanitaria, economica e sociale. Ma ci pensi anche l’opposizione”.