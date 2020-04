Ponte Morandi: Castaldo, 'con Genova si rialza il nostro Paese'

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - “Il nuovo ponte di Genova, realizzato in tempi record, rappresenta un simbolo di unità e di forza per l’Italia intera”. A dirlo l’europarlamentare del MoVimento 5 Stelle e vicepresidente del Parlamento Europeo Fabio Massimo Castaldo, in merito alla posa dell’ultima campata dell’infrastruttura ligure avvenuta oggi.

“Non possiamo e non dobbiamo mai dimenticare le vittime, il dolore delle loro famiglie, le negligenze e gli errori che hanno causato questa tragedia. Proprio per questo accolgo con soddisfazione la decisione di dotare il nuovo ponte di speciali sensori che renderanno il viadotto di Genova il primo 'smart bridge' d'Europa: un modello che dovrà essere esteso nel più breve tempo possibile a tutte le infrastrutture a rischio della nostra penisola”, continua Castaldo.

“Oggi possiamo dire che Genova si rialza e con lei tutto il Paese. Per questo desidero ringraziare il Presidente Conte, il Governo nella sua interezza e soprattutto il nostro Danilo Toninelli per tutti gli sforzi profusi per permettere la ricostruzione del ponte in tempi così rapidi ed efficienti”, conclude.