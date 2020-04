Coronavirus: Delrio, 'lasciamo flessibilità a sindaci e governatori'

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Occorre elaborare linee guida più generali in grado di dire che —una volta adottate tutte le misure di sicurezza: sanificazioni, mascherine, distanziamento— le attività, in accordo con le Regioni, in maniera differenziata, possono ripartire. Lasciamo ai sindaci e ai governatori un po’ di flessibilità, specie nei territori meno colpiti". Lo dice Graziano Delrio, capogruppo del Pd alla Camera, in un'intervista a 'La Repubblica'.