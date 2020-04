Coronavirus: Montaruli (Fdi), 'ieri Conte a Genova ha violato suoi decreti'

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - “Ieri a Genova il presidente Conte o ha violato i suoi stessi decreti oppure siamo di fronte ad un atto concludente che supera i decreti stessi. Oltre al grave rischio sanitario derivante dal suo comportamento, il presidente del Consiglio ha creato imbarazzo e sdegno nei confronti di chi ha assistito in diretta tv a quell’assembramento indecoroso e pericoloso tanto da costringere alcune trasmissioni a interrompere la diretta". Lo ha affermato intervenendo nell'Aula della Camera Augusta Montaruli, deputata di Fratelli d’Italia.

"Se Conte ha bisogno di lezioni su come si tengono le distanze -ha aggiunto- può prendere esempio da Fratelli d’Italia che ieri davanti a Palazzo Chigi, senza violare nessuna regola, ha dato voce ai tanti italiani in sofferenza per un governo incapace di dare risposte alla crisi economica nella quale versano”.