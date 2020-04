Coronavirus: Gelmini, 'no a falsa fase 2 esautorando Parlamento'

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Ci sono artigiani, commercianti, partite Iva, lavoratori autonomi, che non ce la fanno più, che sono ormai allo stremo. Questa è una situazione intollerabile, e il fermo di molte attività per tutto il mese di maggio mette in pericolo la sopravvivenza delle aziende. La ripartenza che noi abbiamo in testa non è questa, questa è una falsa ‘fase 2’, decisa tra l’altro esautorando il Parlamento ed evitando una discussione nelle sedi dovute”. Così Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, in un video pubblicato su Facebook.