Coronavirus: Addiopizzo Palermo, 'aumenta la povertà alla Kalsa, servono forme sostegno' ' (2)

(Adnkronos) - "Siamo convinti infatti che il nostro ruolo, e in generale del terzo settore, non debba essere soltanto quello di collaborare con le istituzioni per la più larga fruizione possibile delle misure messe in campo, ma anche quello di intercettare e sostenere chi da tali misure resta escluso - dice Addiopizzo - E rispetto a tutto questo è necessario recuperare spazi di riflessione anche di critica costruttiva nei confronti dell'amministrazione della città, del governo della regione e di quello del paese". "Con questo spirito vogliamo ringraziare le diverse attività economiche della rete di Addiopizzo che, seppure stiano anche esse attraversando un momento di grave crisi, hanno voluto donare pasti e spesa a diverse famiglie della Kalsa: Zangaloro, La Braciera, Ciccio passami l'olio, Balata, Archestrato di Gela, Il Mirto e la Rosa, il Cafè Verdone e il Supermercato Decò di corso Finocchiaro Aprile. Per noi tutto questo significa non solo solidarietà ma soprattutto riconoscersi ed essere parte di una comunità. Le imprese e gli esercizi commerciali sani della nostra città rappresentano una componente fondamentale della comunità, per queste ragioni ci auguriamo che le risposte attraverso strumenti come la cassa integrazione in deroga e l'accesso al credito non rimangano impantanati tra ritardi e lungaggini burocratiche che poco hanno a che vedere con l'esigenza sacrosanta di assicurare a tali processi trasparenza e legittimità. Solo con una risposta rapida, credibile e vigorosa riusciremo a sottrarre territorio, fasce sociali e pezzi di economica a fenomeni di illegalità diffusa e di criminalità organizzata".

"È un momento particolarmente difficile dal quale possiamo tirarci fuori se l'emergenza sanitaria, che è diventata nel frattempo anche emergenza sociale ed economica, porterà a riporre in primo piano diritti fondamentali come quelli alla salute, al lavoro e all'istruzione che rimangono oggi più di ieri un miraggio per tanti, oramai troppi - conclude Addiopizzo -È con lo stesso spirito che, tramite AddiopizzoStore, i produttori Scimeca e Cotti in Fragranza hanno donato alcuni loro prodotti alla Missione Speranza e Carità e alla Parrocchia di Sant'Antonino e che AddiopizzoStore ha attivato sul proprio sito un servizio di Spesa Sospesa rivolto a chiunque voglia donare il proprio acquisto".