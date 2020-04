Coronavirus: Coltorti (M5S), 'App a tutela salute nel rispetto privacy'

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Questa mattina abbiamo ascoltato in Commissione Lavori Pubblici del Senato la Ministra per l’Innovazione Paola Pisano. E’ stata l’occasione per fare il punto sull’adozione dell’app Immuni. In particolare, la ministra ha sottolineato - pur ancora in una fase di studio delle potenzialità - come possa essere utilizzata l’app in termini di contrasto all’epidemia da Covid-19". Lo sottolinea Mauro Coltorti (M5s), presidente della Commissione Infrastrutture e Trasporti del Senato.

"I dati, che in previsione saranno proprietà del Ministero della Sanità, saranno utilizzati esclusivamente per gli studi epidemiologici. La Ministra Pisano ha chiarito alla Commissione alcuni punti che erano motivo di dibattito, anche tra i cittadini. La app è stata scelta perché la più avanzata dal punto di vista tecnologico e perché rispondeva maggiormente ai criteri europei. Inoltre, ha sottolineato che non verrà utilizzato alcun braccialetto ma funzionerà solo da smartphone e su base volontaria, ciascun utente potrà decidere se scaricarla oppure no".

"Spiegazioni necessarie perché deve essere chiaro che la privacy, i dati personali e sanitari delle persone devono rimanere riservati. Non sarà attivata alcuna geolocalizzazione, né condivisione con soggetti terzi di informazioni sensibili”.