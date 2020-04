Coronavirus: in Lombardia oltre 66mila richieste cigs per 198mila lavoratori**

Milano, 29 apr. (Adnkronos) - Sono oltre 66mila le domande di cassa integrazione presentate in Regione Lombardia, per 198mila lavoratori interessati. Lo ha comunicato l'assessore al Lavoro di Palazzo Lombardia, Melania Rizzoli, durante la diretta Facebook sui numeri del contagio. "Questo significa che circa 200mila lavoratori possono andare in banca e ritirare immediatamente i 1.400 euro forfettari", ha annunciato Rizzoli.