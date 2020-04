Coronavirus: Pd, 'per alcuni governatori interessi partito prima cittadini'**

Camera e Senato

Coronavirus, la Lega occupa Camera e Senato. Il messaggio di Salvini e il video della protesta

La Lega ha occupato l'Aula della Camera e del Senato. Al momento della chiusura della seduta, i deputati della Lega sono rimasti nell'Emiciclo. Per approfondire leggi anche: Salvini: "In parlamento a oltranza" "Tanti di voi ci hanno chiesto di rimanere in Parlamento fino a che dal governo non arriveranno risposte concrete agli italiani" sulle misure economiche per il Coronavirus. Così il leader ...