Cronavirus: Bonetti, 'a lavoro su documento per parchi aperti a bambini a maggio'**

Roma, 30 apr. (Adnkronos) - "Individuare soluzioni adeguate per i bambini e per le loro famiglie, per tutte le famiglie, in questo tempo difficile è la priorità che sin dalla chiusura delle scuole come Ministra della Famiglia ho portato con forza al tavolo del governo". Lo scrive il ministro Elena Bonetti su Fb.

"I bambini e i ragazzi più di tutti stanno pagando il prezzo del contenimento dell'epidemia con i loro diritti fondamentali, quello di conoscere la realtà attraverso il gioco, quello ad una socialità fatta di relazioni positive, a crescere con i coetanei, a muoversi all'aria aperta. All'educazione. Ho proposto di studiare subito come poter riaprire parchi e giardini permettendo, nel massimo rispetto delle regole di sicurezza sanitaria, che i nostri figli abbiano possibilità di accedere a spazi all'aria aperta in questo tempo in cui non hanno più la possibilità di andare a scuola".

"È la sfida che mi impegna da giorni per costruire un #PianoInfanzia per la ripartenza, insieme a Anci, province e regioni, parlamentari, il mondo delle associazioni, del volontariato, del Terzo settore e dei sindacati e tutti quegli amministratori che, ne sono certa, daranno corpo all'idea di una comunità educante vicina alle persone. Una vera rete di sicurezza. A questo progetto stiamo ora lavorando anche con i ministri Azzolina, Spadafora, Catalfo e con la sottosegretaria Zampa. Stiamo lavorando ad un documento, da sottoporre al parere del comitato tecnico scientifico, che permetta ai comuni già da maggio di utilizzare parchi e giardini per bambini e ragazzi. E stiamo studiando un protocollo più ampio per l’apertura dei centri estivi da giugno".