Pirelli: rientro graduale a lavoro da 4 maggio, test sierologico a dipendenti (2)

(Adnkronos) - Nelle fabbriche di Pirelli sono previsti una costante sanificazione degli ambienti, l'utilizzo obbligatorio di mascherine, la rilevazione automatica della temperatura (anche con termoscanner), turni di presenza ridotti e una gestione adeguata al distanziamento dei flussi in ingresso e in uscita e delle aree comuni ( mensa, area break, spogliatoi). "In tutti i siti sono previste speciali procedure di emergenza da attivare a fronte di casi sospetti di Covid-19", spiega la nota del gruppo.

Nell’Headquarters di Milano Bicocca e più in generale negli uffici, "sarà favorito il proseguimento dello smartworking per consentire una presenza ridotta dei dipendenti, anche ricorrendo a una loro turnazione". La società ha deciso di offrire ai dipendenti, "per contribuire al loro benessere psicofisico" un’offerta di corsi di Mindfulness, anche digitali, in parte avviati nel periodo di lockdown con conferenze di specialisti della materia. Tale offerta va ad affiancare "lezioni di yoga, meditazione e consigli sulla salute da parte dei medici specialisti del Poliambulatorio dell’Headquarters di Bicocca. Nelle scorse settimane Pirelli aveva già recapitato a casa a tutti i dipendenti in Italia set di mascherine per svolgere, in sicurezza, le proprie attività quotidiane".