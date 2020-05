Coronavirus: Faraone, 'da Renzi omaggio a Bergamo e Brescia'

(Adnkronos) - “'Pensiamo di onorare quella gente di Bergamo e di Brescia che non c'è più e che, se avesse potuto parlare, ci avrebbe detto: Ripartite anche per noi, avendo fatto della vita, in tutti i momenti, un'occasione di sacrificio e di fatica. Sono andato a riascoltarlo e questo è il virgolettato dell’intervento di Matteo Renzi al Senato. Chiaramente voleva rendere onore alle donne e gli uomini che ci hanno lasciato, tanto è vero che ha preso gli applausi dell’aula”. Lo sottolinea Davide Faraone, capogruppo di Italia viva al Senato.