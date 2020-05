Coronavirus: Mattarella firma decreto su scarcerazioni e intercettazioni

Roma, 30 apr. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato ed emanato il decreto legge in materia di giustizia, contenente norme per un restringimento della disciplina relativa alle scarcerazioni, il rinvio della riforma delle intercettazioni e la disciplina sulla app e sul tracciamento relativamente al coronavirus.

In particolare il provvedimento contiene "misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonchè disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19".