Coronavirus: Carrara (Fi), 'per fase 2 mettere al centro impresa e lavoro'

Roma, 1 mag. (Adnkronos) - "La differenza fra un politico e un imprenditore sta nei discorsi pronunciati oggi dal premier Conte in Parlamento e dal presidente designato Bonomi al Consiglio generale di Confindustria. Conte guarda al giorno per giorno, Bonomi prospetta un piano per l’Italia 2030-2050: il politico guarda all’immediato, l’imprenditore invece, come lo statista, guarda al futuro". Lo aferma Maurizio Carrara, deputato di Forza Italia.

"Per la fase 2 -aggiunge- bisogna mettere al centro l’impresa e il lavoro, non lo Stato e l’assistenzialismo. Si sospenda il decreto dignità, si favorisca la flessibilità del lavoro, sia dia più responsabilità ai privati e meno al pubblico. Solo attraverso l’incentivazione e la fiducia nei privati potrà esserci ripartenza”.