1 maggio: Gallone (Fi), 'emergenza sia opportunità per nuovi modelli occupazionali'

Roma, 1 mag. (Adnkronos) - “Il mondo del lavoro, che ci apprestiamo a celebrare, sta subendo, con la crisi in atto, un cambiamento radicale. L’emergenza sanitaria e quella economica che ne consegue devono diventare un’opportunità. Andranno riorganizzati i modelli occupazionali, attraverso strumenti moderni che siano in grado di coniugare la tutela dei lavoratori e dei loro diritti con una maggiore flessibilità. Nell’interesse di chi quelle prestazioni d’opera le richiede, ma anche di chi le fornisce. Dimostrare con i fatti che l’Italia è davvero una Repubblica fondata sul lavoro sarebbe il modo migliore per celebrare un primo maggio che, mai come quest’anno, offre spunti di riflessione e obiettivi di buon senso”. Lo dichiara Alessandra Gallone, vicepresidente dei senatori di Forza Italia.