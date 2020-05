Coronavirus: Labriola (Fi), 'Azzolina dia risposte a bambini'

Roma, 1 mag. (Adnkronos) - "I bambini non possono pagare il prezzo di un corpo docente anziano e quindi più a rischio, bisogna aprire le scuole, i parchi. I bambini sono i veri eroi del lockdown strappati alla normalità per essere buttati in un mondo freddo e distaccato, per non parlare di coloro cui è stato strappato questo diritto, e del danno che hanno subito i bambini con disabilità strappati dalla loro normalità di lezioni e terapie vedendo aumentato la loro frustrazione che spesso si trasformata in autolesionismo e comportamenti aggressivi in famiglia. Il ministro Azzolina dia risposte ai bambini e alle famiglie abbandonati a loro stessi”. Lo afferma Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia.