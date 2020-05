Coronavirus: Sardine, 'su Telegram gruppi per manifestazioni lunedì, a rischio salute di tutti'

Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "E il timore diventa realtà! Denunciamo i gruppi creati su Telegram per organizzare manifestazioni in tutta Italia il 4 Maggio. Gruppi eversivi, autonomi e organizzati mediante l’uso di telegram si preparano a riempire piazze per il 4 maggio". Lo denunciano le Sardine che pubblicano i link a gruppi Telegram - da 'Lombardia reattiva' a 'Sicilia reattiva' - che invitano a scendere in piazza lunedì.

Il gruppo della Lombardia conta già 1721 iscritti, quello del Veneto 1401, l'Emilia Romagna 1435, la Liguria 627 e ancora 831 nel Lazio, 770 in Campania, 502 in Sicilia. "Il primo giorno di allentamento delle misure cautelative per la salvaguardia della salute pubblica, diventa, per certi individui, una scusa per dimostrare la loro forza individuale col supporto del branco. Non c’è riflessione. Solo una sciocca impulsività che lede e mette a rischio la salute di tutti coloro che le regole le rispettano", scrivono le Sardine.