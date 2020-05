Coronavirus: Conzatti (Iv), 'mozione parità genere, ripartenza no per soli uomini'

Roma, 2 mag. (Adnkronos) - “Le donne sono ovunque: negli ospedali, a fare scuola online ai nostri figli. Ad accoglierci in banca, a raccontarci il mondo dai notiziari. Le donne meritano. Eppure quando si tratta di guidare il Paese restano un passo indietro. Noi di Italia Viva abbiamo presentato una mozione per la parità di genere, nella Fase 2 e per sempre". Lo scrive su Fb la senatrice di Iv, Donatella Conzatti.

"Perché è chiaro a tutti che se le scelte sono maschili le conseguenze le pagheranno le donne: non deve e non può accedere. Le donne devono contare e devono poter tornare a lavoro: dobbiamo fare in modo che la ripartenza non le lasci a casa. Quindi: Dateci Voce e soprattuto diamoci voce, sosteniamo insieme la mozione che impegna il governo ad intervenire con un piano per il lavoro delle donne e la parità di genere". .