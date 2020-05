Coronavirus: Lotti a Rossi, 'anche in Toscana allenamento professionisti'

Roma, 2 mag. (Adnkronos) - “La regione Toscana segua l’esempio di Emilia Romagna, Campania e Lazio che con specifiche ordinanze consentono agli atleti professionisti e olimpici di svolgere allenamenti individuali presso i loro centri sportivi, mantenendo - come è ovvio che sia - rigide misure sanitarie e di sicurezza”. È l’invito che l’ex ministro dello Sport Luca Lotti rivolge al presidente della regione Toscana Enrico Rossi. “Il mio è un invito costruttivo e in pieno spirito collaborativo: il fine condiviso è il bene dello sport” spiega l’onorevole Lotti.

Per Lotti “si tratta di una misura di buon senso, perché senza derogare alla sicurezza di ciascuno si consente agli atleti di riprendere gli allenamenti in un luogo sicuro e idoneo. Si tratta semplicemente di consentire l’allenamento in forma individuale agli atleti professionisti (anche di discipline sportive non individuali) nel totale rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse”. “Questo - conclude il parlamentare del Pd - consentirebbe al mondo sportivo di guardare con maggiore fiducia al futuro”.