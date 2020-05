Coronavirus: Ascani, 'maggioranza sia compatta, aprire a proposte opposizione'

Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "Meno di un anno fa abbiamo voluto prenderci la responsabilità di Governo, per due principali motivi: evitare gli aumenti delle tasse e i pieni poteri evocati al Papeete. Dopo pochi mesi ci siamo trovati nel mezzo di una inaspettata e gravissima crisi sanitaria: una pandemia globale, la difficile sfida di tenere in piedi gli aspetti sociali, l’economia del Paese e costruire, al tempo stesso, le condizioni per la ripartenza. Siamo stati costretti ad assumere provvedimenti mai presi prima". Lo scrive la viceministra all'Istruzione, Anna Ascani, su Fb.

"Ricordo come fosse oggi il giorno in cui il Presidente del Consiglio comunicò la decisione di chiudere le scuole. Se non lo avessimo fatto oggi la situazione sarebbe certamente molto più grave, come ampiamente dimostrato. Abbiamo fatto scelte coraggiose e difficili e non ci mancherà il coraggio per farne altre, altrettanto complicate".

"Ma proprio per la delicatezza del momento dobbiamo mostrarci compatti come maggioranza di fronte ai cittadini e capaci di aprirci alle proposte dell’opposizione (anche se, per ora, se ne sono viste poche che non fossero semplice propaganda, purtroppo)".