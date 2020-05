Coronavirus, Fornero: "Liquidità a imprese e sostegno a reddito per rilancio occupazione"

Roma, 2 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "Se noi riusciamo a fare in modo che le imprese ripartano, e per far questo serve la liquidità, e la domanda ci sia, e per questo serve il supporto al reddito, allora riusciamo a trascinare l'occupazione. E se abbiamo anche la domanda dell'export l'occupazione può tornare. Certo sarà dura, durissima, dobbiamo prepararci ad affrontare io spero non una depressione vera, ma una recessione che ci sarà. E quello che verrà dopo non sarà rose e fiori". Lo ha detto l'ex-ministro del Lavoro, Elsa Fornero, intervenendo alla 'Maratona dei manager', la kermesse on line promossa da Cida e da altre associazioni professionali come Ascai, Com&Tec, Confassociazioni, Ferpi, IAA, Fondazione Pubblicità Progresso e Comunicazione Pubblica, e in corso dalle 10 sul sito maratonamanager.it e sui canali Facebook delle organizzazioni aderenti.

In questa situazione di cosa ha bisogno il sistema pensionistico? "Rassicurare i pensionati, le pensioni continueremo a pagarle. E io non penso che sia il caso di ritornare sulle riforme del passato, perché abbiamo una popolazione che invecchia e un'economia che non va bene da anni", ha concluso.