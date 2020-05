Coronavirus: Boccia, 'Stato dà linee guida Regioni si adeguino'

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Non era mai successo nella storia della Repubblica che un'emergenza sanitaria si trasformasse in pandemia. E in questo caso le linee guida le dà lo Stato e le Regioni si devono adeguare e rispettarle". Lo afferma il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, in un'intervista a 'Il Messaggero'.

"Ma è prevalso il buonsenso: ci sono state discussioni forti, però mai violazioni di regole a parte la Calabria. E ringrazio i Comuni che, tramite Decaro, hanno deciso di rinunciare a parte della loro autonomia -aggiunge l'esponente dell'esecutivo- per farsi proteggere dallo Stato, attuando le ordinanze del governo".