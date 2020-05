Coronavirus: Gasparri, 'governo non dialoga, Quirinale si faccia sentire'

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - “Il governo continua a non confrontarsi con le opposizioni sul nuovo decreto, che è già slittato da aprile a maggio e i cui contenuti sono ancora indefiniti. Il Presidente della Repubblica ha rivolto numerosi appelli all’unità nazionale ma prenda atto che non c’è nessun confronto. Perché sta zitto? Parli anche il Quirinale ad un governo che calpesta il Parlamento e ignora le regole della democrazia". Lo afferma il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

"Come sostiene Berlusconi -aggiunge- servono subito erogazioni a fondo perduto per il commercio e il lavoro autonomo. Per tutte quelle attività che sono ancora bloccate e che sono scese a fatturato zero. Non prestiti con il governo usuario, ma erogazioni senza restituzione come risarcimento per la inattività".