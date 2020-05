Coronavirus: Nobili (Iv), 'no a Dpcm per bloccare campionato di calcio' (2)

(Adnkronos) - "Nonostante questo circola la voce che sia io preparazione l’ennesimo Dpcm per bloccare in maniera definitiva il campionato di calcio che ha un’importanza non solo sportiva. Ma un’importanza sociale ed economica visto che finanzia da solo buona parte dello sport italiano. Significherebbe mettere in ginocchio tante realtà professionistiche e di base e creare ulteriore recessione. Rinnovo il mio appello al ministro dello Sport: evitiamo decisioni sbagliate -conclude Nobili- rappresenterebbero l’ennesima violenza al Parlamento e all’autonomia del mondo dello sport".