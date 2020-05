Giornalisti: Mauri, 'attacchi a stampa sono contro cittadini'

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - “Le minacce alla libertà di stampa rappresentano un attacco a uno dei valori fondanti della democrazia. Per questo vanno contrastate con la massima fermezza. Perché non riguardano soltanto le vittime. Gli attacchi contro i giornalisti minano anche la nostra libertà, quella di ogni singolo cittadino. In Italia conosciamo bene questo fenomeno. E oggi, in occasione della Giornata mondiale della Libertà di stampa, il primo pensiero va a tutte le vittime che hanno pagato con la vita il loro coraggio e a chi, ancora oggi, continua a lavorare nei territori più difficili informando i cittadini con professionalità e sacrificio". Lo afferma il viceministro dell'Interno Matteo Mauri.

"A tutti questi professionisti -aggiuge- ribadiamo il massimo impegno del governo e del ministero dell’Interno per stroncare ogni forma di intimidazione verso gli operatori dell’informazione. Abbiamo già attivato, in accordo con la Fnsi, l’Osservatorio nazionale sulle minacce ai giornalisti. Non ci fermeremo qui. Continueremo a difendere in tutto il Paese il diritto dei cittadini ad essere informati dalla stampa libera e indipendente”.