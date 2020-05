Coronavirus: Fontana, 'parte fase 2 ma emergenza non è finita'

Milano, 4 mag. (Adnkronos) - "Parte la Fase 2, ma l'emergenza non è finita. La Lombardia è stata la prima a essere colpita, abbiamo il dovere di essere i primi a indicare la strada per uscirne". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Attenzione, rispetto delle regole, coraggio. Non dimentichiamo mai - prosegue Fontana - mascherine, guanti, igienizzante per le mani e distanza. Ci rialzeremo più forti di prima".

Oggi in Consiglio regionale si approva "lo stanziamento dei 3 miliardi per la ripartenza. Fondi veri per i 1500 comuni della Lombardia".