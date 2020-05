Fase 2: Taverna, 'grazie per impegno sindaci calabresi'

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - “Ringrazio tutti i sindaci che si stanno impegnando al massimo per consentire che la Fase 2 si svolga in piena sicurezza per tutti i cittadini, compresi la maggior parte dei sindaci calabresi che stanno rendendo pienamente operative le regole previste dal governo". Lo scrive in un post su Facebook Paola Taverna, senatrice M5S e vicepresidente del Senato.

"Fa ancora più piacere constatare -aggiunge- che tra questi ultimi alcuni sono espressione delle forze di opposizione. È la dimostrazione che in questo momento non si deve agire in base al colore politico, ma soltanto in base al senso di responsabilità. Ci auguriamo che questo sentimento animi tutti, a tutti i livelli”.