Fase 2: Gelmini, 'subito sostegno a settore moda'

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Il settore della moda va aiutato e supportato con convinzione, è uno dei fiori all’occhiello per il nostro Paese, e rappresenta un comparto chiave per la nostra economia. Forza Italia sostiene le proposte lanciate dalla Camera nazionale della Moda e da Confindustria Moda e Alta Gamma". Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera.

"Servono subito -spiega- misure fiscali a sostegno del mantenimento del valore dei marchi d’impresa, va ampliato il credito d’imposta per ricerca e sviluppo, va innalzato da 25mila a 100mila euro l’importo massimo dei nuovi finanziamenti coperti al 100% dalla garanzia dello Stato. Gli addetti ai lavori chiedono, inoltre, misure fiscali in favore del welfare aziendale, l’estensione del credito d’imposta per il canone di locazione delle strutture commerciali, il rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni. Infine, serve estendere l’agevolazione fiscale del patent box ai brand del Made in Italy".

"Abbiamo fatto nostre queste proposte -conclude Gelmini- e le abbiamo declinate in emendamenti al decreto liquidità, alla Camera nei prossimi giorni: ci auguriamo che il governo li accolga senza pregiudizi”.