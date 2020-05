Bce: Craxi (Fi), 'necessario modificare Trattati Ue'

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "È singolare, seppur non sorprendente, notare le difformi interpretazioni sulla decisione dell’Alta corte tedesca. La sentenza che si può leggere come un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, ha nella sua complessità accolto gran parte dei ricorsi, dichiarando parzialmente incostituzionali i programmi della Bce. Pur non dichiarando finanziamento di Stato illegale il ‘quantitative easing', l’assunto con cui afferma che le misure prese da un organo europeo non sono coperte da competenze comunitarie inserisce un problema di natura economica e politica e limita, quanto meno per il futuro, il potere della Bce introducendo un elemento di instabilità assai rischioso". Lo afferma Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e vicepresidente della commissione Esteri del Senato.

"Il problema, ovviamente, travalica i confini della Germania -aggiunge- e riguarda i destini immediati della Ue ed afferisce alla sua natura, al ruolo e alle competenze delle sue istituzioni, specie della Bce. La sentenza, di fatto, va contro corrente rispetto alla discussione generale che vede la Banca europea come un ibrido, una Banca centrale insolita, priva di un sovrano a cui fare riferimento, incapace statutariamente di svolgere quella missione di prestatore di ultima istanza tipica delle altre Banche e necessaria perché possa svolgere efficacemente la missione di stabilizzatrice dell’eurozona. Tutto ciò a riprova che è necessario modificare, e presto, i trattati!".