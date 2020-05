Fase 2: Messina, 'da Intesa Sp 125 mln contro squlibri socio-economici'

Milano, 5 mag. (Adnkronos) - Intesa Sanpaolo rafforza le misure messe in campo per l'emergenza coronavirus. "Abbiamo deciso di destinare 125 milioni del nostro Fund for Impact, ovvero il 50% della dotazione totale, al contrasto degli squilibri socio-economici causati dall’epidemia da Covid-19", annuncia il consigliere delegato della banca, Carlo Messina. "L’insieme degli interventi messi a disposizione dalla banca per contrastare questa crisi senza precedenti può essere considerato tra i più rilevanti da parte di un’istituzione privata, anche a livello internazionale. Tutto ciò è reso possibile dalla capacità di ottenere risultati solidi e sostenibili".

Messina ricorda che "il 24 febbraio abbiamo fornito un immediato supporto all’economia, avviando la procedura di moratoria con la sospensione delle rate dei finanziamenti, mutui e prestiti. A fine aprile l’ammontare delle moratorie richieste era pari a circa 24 miliardi per le imprese e 13 miliardi per le famiglie". Inoltre nel primo trimestre dell’anno "siamo stati a fianco di 3.000 aziende sostenendole a tornare in bonis e preservando così 15.000 posti di lavoro. Abbiamo elevato a 50 miliardi di euro l’ammontare del plafond di credito per il Paese: l’obiettivo è garantire continuità e produttività, le basi per il rilancio, fornendo le risorse necessarie a superare la fase di crisi anche a tutela dell’occupazione. Stiamo inoltre fornendo liquidità alle aziende di piccole e grandi dimensioni secondo quanto previsto dal Decreto Liquidità e in un contesto operativo che deve rispondere ai regolatori internazionali e nazionali.

Messina ha sottolineato che "la nostra risposta all’emergenza sanitaria è stata significativa. La Banca, i suoi manager, tutte le nostre persone, insieme abbiamo messo in campo una cifra superiore ai 100 milioni per il rafforzamento delle strutture sanitarie e per progetti a elevato impatto sociale. Interventi di particolare rilievo riguardano le città di Bergamo e di Brescia".