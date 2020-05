Coronavirus: Bolognini scrive a Conte, 'servono mascherine per non udenti'

Milano, 5 mag. (Adnkronos) - L'assessore della Regione Lombardia alle Politiche sociali, abitative e Disabilità Stefano Bolognini ha scritto una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte per sollecitare il Governo a occuparsi con più attenzione dei non udenti. L'emergenza coronavirus rischia, infatti, di rendere estremamente difficoltosa la quotidianità di migliaia di persone con deficit parziali o totali all'udito. Raccogliendo l'appello lanciato dall'Ente Nazionale Sordi, Bolognini ha chiesto a Roma di impegnarsi per acquisire mascherine trasparenti per la Lombardia e per tutto il Paese. "Per i non udenti la lettura delle labbra è spesso fondamentale per poter comunicare. Penso che il Governo - ha sottolineato l'assessore - debba adoperarsi per reperire mascherine trasparenti che in questo momento sono particolarmente difficili da acquistare sul mercato".