Giustizia: Ferri (Iv), 'Bonafede inadeguato a ruolo'

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Sono certo che Bonafede verrà a riferire in aula, dirà di essere il paladino dell’antimafia perché ha firmato i 41 bis, ma in realtà così hanno sempre fatto anche i suoi predecessori, con più umiltà e riservatezza. Ma, al di la’, delle polemiche emerse a #NonelArena, il Ministro e’ vittima di se stesso, ha perso la partita della coerenza, perché ha sempre sventolato una bandiera dell’antimafia. Ha comunque dimostrato in questi anni di essere inadeguato al ruolo, perché ha sottovalutato la questione carceraria nell’emergenza sanitaria Covid 19, e non si è mai assunto una responsabilità politica”. Lo dichiara Cosimo Ferri (Italia Viva).