Coronavirus: Lombardia, posti occupati in terapia intensiva giù a 509 (-23)

Milano, 5 mag. (Adnkronos) - Prosegue il trend di discesa dei posti occupati nelle terapie intensive della Lombardia a causa del covid19. Sono in tutto 509 (-23 rispetto a ieri), quando erano stabili a 532. Calano anche i ricoverati meno gravi, non in terapia intensiva: sono 213 in meno, per 6.201 posti occupati, dai 6.414 (-195) di ieri. Sono gli ultimi dati del bollettino della Regione Lombardia.