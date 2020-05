Fase 2: Nobili, 'bene Valente dei 5 stelle, posizione Spadafora isolata'

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Ho apprezzato sinceramente la presa di posizione del collega Valente del M5S sull’importanza della ripresa, in sicurezza, del campionato di calcio, che per primo ho sostenuto e posto al governo a nome di Italia Viva". Lo scrive su Facebook Luciano Nobili, deputato di Italia Viva, a proposito del post del deputato di M5S Simone Valente.

‪"Per la sua importanza sportiva - continua - sociale e soprattutto economica. Per tutto il resto dello sport italiano che il calcio finanzia, per le altre federazioni, per le centinaia di migliaia di persone (tutt'altro che miliardarie) che impiega, per la realtà dei dilettanti e dello sport di base che ci sta particolarmente a cuore. E' la dimostrazione che - come ho sostenuto - la linea assunta dal ministro Spadafora che dichiara che di ripartire 'non se ne parla', risulta isolata in Parlamento e in particolare nelle forze della maggioranza di governo. Il governo non può che tenerne conto".

‪"È ora che buon senso e ragionevolezza prevalgano sul populismo anche nello sport: il governo lavori di concerto con Federcalcio, Lega, AssoCalciatori per permettere allo sport che appassiona milioni di italiani di ripartire in sicurezza e a porte chiuse", conclude.