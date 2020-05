Coronavirus: a Bergamo 230mila contributi per mutuo prima casa

Milano, 5 mag. (Adnkronos) - La città di Bergamo mette a disposizione un contributo straordinari da 230mila euro per il pagamento del mutuo sulla prima casa e per l’acquisto di strumenti per l’e-learning, in modo da sostenere le famiglie che si trovano a vivere condizioni di temporanea difficoltà.

L'Ambito di Bergamo (che si compone del capoluogo, di Torre Boldone, Gorle, Orio al Serio, Ponteranica e Sorisole) è pronto a raccogliere le richieste, spiega una nota del Comune, per quasi 230mila euro messi a disposizione da Regione Lombardia nelle scorse settimane. I contributi sono di circa 500 euro a fondo perduto a famiglia per entrambe le iniziative: viene inoltre prevista l’applicazione del Fattore Famiglia Lombardo (FFL) ad incremento dei contributi riconosciuti a valere sulla misura.

Per l'assessore alle Politiche Sociali, Marcella Messina, "il contributo per i mutui e l’e-learning rappresenta una prima risposta per le famiglie in situazione di difficoltà. Sappiamo che l'emergenza sanitaria sta diventando fortemente sociale: avremo quindi bisogno di ulteriori sostegni anche per rispondere alle richieste dei nuclei che sono in assenza dei criteri indicati da iniziative di questo genere. Lavoreremo nelle prossime settimane ben sapendo che i bilanci dei Comuni sono devastati dall’emergenza coronavirus".