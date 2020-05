Coronavirus: Provenzano, 'Italia per rialzarsi deve sanare fratture, sociali e territoriali'

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "L’Italia, per rialzarsi, deve sanare le sue fratture, sociali e territoriali. Ecco perché la coesione non è un appello alle buone intenzioni. È un impegno politico, che ci riguarda tutti. Il rispetto dei vincoli di destinazione degli investimenti nel Mezzogiorno rientra in questo impegno, da riaffermare e confermare nel frangente forse più drammatico della nostra storia recente". Così il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano nel corso della sua l'informativa alla Camera sul rispetto del vincolo di destinazione alle regioni del mezzogiorno di una quota di investimenti dello Stato.