M5S: nuovo addio alla Camera, De Giorgi passa al Misto

Ad Amsterdam i tavoli fuori del ristorante diventano micro-serre

Amsterdam, 6 mag. (askanews) - Il Mediametic art center di Amsterdam sta testando delle piccole serre, inizialmente utilizzate per dei progetti d'arte, come spazi di ristorazione a prova di coronavirus, mentre si attende l'autorizzazione del governo olandese per riaprire i ristoranti. Nelle immagini del Mediametic art center il direttore e alcuni dipendenti si sono improvvisati clienti. "Il ...