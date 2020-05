Coronavirus: oltre 14.500 tamponi in un giorno in Lombardia, terapie intensive -29

Milano, 6 mag. (Adnkronos) - Si allenta ancora sugli ospedali lombardi la pressione del coronavirus. Diminuiscono le persone ricoverate in terapia intensiva dove i letti occupati sono 480, 29 in meno rispetto a ieri. Anche i ricoverati non in terapia intensiva flettono: 6.079, -122 nelle ultime 24 ore secondo i dati forniti dalla Regione Lombardia. Complessivamente i tamponi effettuati risultano 439.806, +14.516 rispetto a ieri.