Fase 2: Magri (Ancma), '2020 con perdita del 35% senza incentivi per Euro 4' (2)

MUSICA

Let It Be, 50 anni fa l'ultimo album dei Beatles. Un mese prima la celebre band si era sciolta

Cinquanta anni fa usciva "Let It Be", ultimo album dei Beatles. Era l'8 maggio 1970 e la celebre band si congedava, ormai in crisi: Paul McCartney spingeva per riprendere a fare concerti, George Harrison, sempre più frustrato per il poco spazio che veniva concesso alle sue composizioni, era il più fiero oppositore al ritorno al live, John Lennon non nascondeva la sua voglia di andare da solo e ...