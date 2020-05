Coronavirus: Gallera, 'ospedale Fiera Bergamo resta dov'è, utile per futuro'

Milano, 7 mag. (Adnkronos) - L'ospedale allestito durante il picco del covid all'interno della Fiera di Bergamo resta dov'è, fino alla fine di questa emergenza e anche oltre, "quale supporto indispensabile in caso di ulteriori necessità". Lo afferma l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera insieme al direttore generale dell'Asst Papa Giovanni XXIII, Beatrice Stasi.

"Si tratta di una struttura modulare, molto duttile, che può essere impiegata in base alle diverse esigenze sanitarie. Questa importante realizzazione - aggiunge l'assessore - costruita grazie alla generosità dei bergamaschi in una fase di pandemia acuta sta svolgendo un ruolo fondamentale ospitando posti letto salvavita di terapia intensiva". Nonostante la situazione stia migliorando, resta "l'importanza strategica dell'allestimento quale supporto per la ripresa delle attività ordinarie degli ospedali e nel momento in cui si dovessero verificare nuove emergenze o criticità. Per garantire una dislocazione funzionale dei servizi, l'ospedale ha previsto anche un piano di utilizzo della struttura per le attività ambulatoriali di 'Follow-up', soprattutto dedicate ai pazienti Covid dimessi dagli ospedali".