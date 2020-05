Fase 2: Caio (Saipem), 'investire su digitalizzazione e trasformazione energetica'

Milano, 7 mag. (Adnkronos) - "In Italia si deve investire sulla digitalizzazione dell'impresa, nella competenza e nella formazione e in un piano di infrastrutture che abbia come uno dei quadri complessivi quello della trasformazione energetica". Lo ha detto Francesco Caio, presidente di Saipem, ospite di Class Cnbc. "Se c'è una lezione che dobbiamo prendere dal Covid è fare meno spallucce agli scienziati. Il cambiamento climatico non si è fermato, è una minaccia se non si cambia, ma è una grande opportunità se si coglie questa pausa per riguardare con uno sguardo un po' lungo la sostenibilità del Paese", ha aggiunto.