Fase 2: Fontana, 'farci trovare pronti ad altra ondata, ospedali restano operativi'

Milano, 8 mag. (Adnkronos) - "Ora è il momento della programmazione di una serie di dighe per farci trovare pronti di fronte a un'eventuale nuova ondata di piena. Quindi gli ospedali restano operativi: meglio vuoti ma pronti". Così Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, in un'intervista al Corriere della Sera replica a chi gli chiede se si sta organizzando diversamente la rete ospedaliera e se restano aperte le strutture realizzate nelle fiere, a Milano e a Bergamo.

Ma il lavoro della Regione prosegue anche in altri campi. "Stiamo lavorando per implementare i tamponi e i test sierologici. Ma mi lasci dire che sono davvero molto perplesso di fronte al proliferare di offerte, che definirei di mercato. Ecco, questa è una situazione molto seria, e tutto quanto dovrebbe rispondere a criteri di massima attendibilità. E poi è bene ricordare che il test sierologico ha valore epidemiologico, non diagnostico", conclude Fontana.