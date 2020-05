Coronavirus: Conte, 'grazie a Cri, esempio per tutti'

Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "Oggi è la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezza luna Rossa. Grazie ai 14 milioni di volontari e volontarie che ogni giorno svolgono in 192 Paesi del mondo un prezioso lavoro di protezione e soccorso. Lo spirito che anima la vostra azione è un esempio per tutti noi". Lo scrive in un tweet il premier Giuseppe Conte.