Fase2: Di Maio, 'aiutare settore agricolo ma no a sanatoria'

Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "Serve un intervento misurato e ben bilanciato naturalmente, non una sanatoria erga omnes, che rischierebbe di assumere invece una forte connotazione politica su cui potrebbe aprirsi un acceso dibattito in maggioranza”. Lo dice, in un'intervista all'Adnkronos, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, rispondendo una domanda sulla vicenda della regolarizzazione dei cosiddetti invisibili che sta creando divisioni e distanze nel governo.

"Io sono dell’idea - prosegue Di Maio - che in questo momento di fragilità per la nostra economia lo Stato debba assicurare sostegno con ogni mezzo ai suoi comparti produttivi e industriali, come il settore agricolo ad esempio, che necessariamente va aiutato. La risposta verrà dal confronto diretto e costante con imprenditori agricoli, che il ministero dell’Agricoltura sta portando avanti".