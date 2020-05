Coronavirus: Tajani, 'grazie a Cri per aiuto fondamentale'

Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Donne e uomini sempre in prima linea per aiutare i più bisognosi. Grazie per il vostro fondamentale aiuto durante l’emergenza terremoti e in ogni altra occasione. Anche oggi, nella lotta contro il virus. Siamo fieri di voi!". Lo scrive su Twitter, Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia.