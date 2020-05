Coronavirus: Musumeci, 'parrucchieri e barbieri potevano essere aperti il 4 maggio'

Palermo, 8 mag. (Adnkronos) - "Alcune attività potevano essere aperte il 4 maggio. Per noi, per esempio, possono aprire saloni di parrucchiere e barbiere e anche i piccoli negozi al dettaglio. Io non ho mai fatto una ordinanza non compatibile, a parte qualche piccola forzatura, con le disposizioni dell'unità di crisi nazionale". Lo ha detto il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, parlando con RadioUno.