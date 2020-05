Coronavirus: Musumeci, 'al governo chiediamo linee generali'

L'aereo da addestramento M-345 di Leonardo pronto per il mercato

Milano, 8 mag. (askanews) - Il jet da addestramento italiano M-345 HET di Leonardo aircraft è pronto per il mercato mondiale. L'annuncio è arrivato dalla stessa azienda aerospaziale che ha spiegato come la Direzione Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità (DAAA), ente certificatore del Ministero della Difesa Italiano, ha rilasciato la Initial Certification per il velivolo. Un passo che ...